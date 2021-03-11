Organik siyez buğdayına talep artınca, üretim alanı genişletilmeye başlandı
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Organik siyez buğdayına talep artınca, üretim alanı genişletilmeye başlandı

11.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:04
Organik siyez buğdayına talep artınca, üretim alanı genişletilmeye başlandı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Ziraat Odası'nın başlattığı ekonomik projeler kapsamında ilçede üretimi yapılan siyez buğdayına talep artınca üretim alanlarını genişletme çalışması başlatıldı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Ziraat Odası'nın başlattığı ekonomik projeler kapsamında ilçede üretimi yapılan siyez buğdayına talep artınca üretim alanlarını genişletme çalışması başlatıldı.

Projelerinin ekonomik sonuçlarını vermeye başladığını ifade eden Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, "Çiftçinin emeğini paraya çevirmek için yaptığımız projeler nihayet amacına ulaşmaya başladı. İlçemizde 3 yıldır aralıksız siyez buğdayı üretimini yapmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz organik mahsulü de Giresun'dan anlaştığımız bir işletmeciye toptan olarak satıyoruz. Projelendirdiğimiz bu çalışmada gördük ki talep oldukça fazla, bizde bunu yöresel kalkınma projesine çevirerek Tarım Havzası oluşturmak için teşviklerden, hibelerden çiftçilerimizi istifade ettirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ülkemiz için önemli bir marka olan firma yetkililerine siyez buğdayımızın numunelerini gönderdik ve numunemizi beğendiler. Bizden talep ettikleri ürünü üretmemiz şu aşamada mümkün değil. Bizde talep edilen ürünü hazırlayabilmek adına bölgesel kalkınma için Alucra, Şebinkarahisar hatta Şiran Ziraat odalarına tohum göndererek ürünün ekilmesi için gayretlerimiz oldu. Çiftçimizin mahsulünü alıp ürünlerini anında paraya çevirerek doğrudan talep eden firmalara satışı gerçekleştireceğiz. Markalaşma adına bir çok adım attık. Üretilen siyez unumuzu 'Mindeval Unu' adıyla pazarlama çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca coğrafi işaret için başvuruda bulunarak bu ürünü ilçemiz adına tescillemeye çalışıyoruz" dedi. - GİRESUN

Organik siyez buğdayına talep artınca, üretim alanı genişletilmeye başlandı
Organik siyez buğdayına talep artınca, üretim alanı genişletilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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