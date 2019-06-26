Ordulu milli güreşçilerin madalya sevinci

İtalya'da 17-23 Haziran'da gerçekleştirilen Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Avrupa Şampiyonası'na katılan Ordulu sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şampiyonada, Ordulu milli güreşçilerden Muhammet Karavuş serbest stilde 55 kiloda ikinci, Halil Gümüş 71 kiloda üçüncü olma başarısı gösterirken, grekoromen stilde Oktay Demir 92 kiloda üçüncülük elde etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara, şampiyonanın ardından kente dönen milli sporcuları Ordu Güreş Eğitim Merkezi'nde tebrik etti.

Muhammet Karavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonadan madalyayla döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyon olamadığı için buruk sevinç yaşadığını dile getiren Karavuş, bundan sonra daha çok çalışarak, çok güzel başarılara imza atmaya devam edeceğini kaydetti.

Karavuş, buradan elde ettiği başarıyla dünya şampiyonasına katılma şansı yakaladığını ifade ederek, "Bir ay sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında inşallah İstiklal Marşımızı okutmayı, Türk bayrağını dalgalandırmayı, altın madalya almayı hedefliyorum." dedi.

Halil Özmüş ise bronz madalyanın da kendisi için önemli olduğunu belirterek, "28 Temmuz'da Bulgaristan'da dünya şampiyonası var. Hedefim, oraya katılarak altın madalyayı ülkeme kazandırmak." diye konuştu.

Oktay Demir de "Her şey nasip. Nasibimizde üçüncülük varmış. Ülkemize bu gururu yaşattık." ifadesini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara, milli takıma 8 sporcu kazandırdıklarını kaydederek, en son İtalya'da sporcuların güzel başarı elde ettiğini, Bulgaristan'da yapılacak dünya şampiyonda da bu sporculardan güzel başarılar beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA