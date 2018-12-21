Ordu'da Kestane Ormanları Koruma Altına Alınıyor

İkizce Ziraat Odası, İkizce'de kestane balını yaygınlaştırmak için kestane ormanlarını koruma altına alıyor.



İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane balını yaygınlaştırmak amacıyla ilçede Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak bir proje hazırladıklarını söyledi.

Proje öncesinde yaptıkları incelemelerde kestane ormanlarının bilinçsizce talan edildiğini gördüklerini söyleyen Çalık, "Mevcut kestane ormanlarını koruma altına almak için çalışma başlattık." dedi.

İkizce ilçesinde kestane fidanları dikeceklerini belirten Çalık, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:



"İkizce'nin kestane balı çok güzel olduğu için bu balımızı yaygınlaştırmak amacıyla kestane dikim alanlarını çoğaltmak ve kestane dikmek istiyoruz. Mevcut kestane ormanlarında yaptığımız incelemelerde ise kestane ağaçlarının vatandaşlar tarafından talan edildiğini gördük. Devlet ormanında bulunan kestane ağaçlarını vatandaş kesiyor ve kazık yapıyor. Biz bu anlamda İkizce Kaymakamlığını ve Orman İşletme Müdürlüğünü bu konuda bilgilendirerek gerekli çalışmanın yapılmasını sağladık. Valimizle görüşerek bu mevcut kestane ağaçlarının koruma altına alınması için bir karar çıkarttırılması için girişimlerimiz yaptık."

Kaynak: AA