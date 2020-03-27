Orakçıoğlu: Destek kararlarının hızla uygulanması çok önemli
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirtti.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirtti.
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Kaynak: Dunya.com