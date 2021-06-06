Öpücüklere boğuldu! İlkay Gündoğan ve sevgilisinin samimi anları objektiflere yansıdı

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Birçok markanın modelliğini yapan Sara Arfaoui'nin yeni aşkı İlkay'ı öpmeye doyamadığı anlar objektiflere yansıdı.

EURO 2020 öncesi tatil yapan Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın yeni aşkıyla olan samimi anları objektiflere yansıdı.

OTELİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Birçok ünlü markanın modelliğini yapan Arfaoui ile İtalya'nın Portofino kentinde görüntülenen İlkay'ın keyifli anları dikkat çekti. Sevgilisiyle önce tekneden denize girerken görülen başarılı orta saha, sonrasında ise kaldığı otelin balkonunda ve yemekte Arfaoui ile objektiflere yansıdı. İlkay'ın eğlenceli anları dikkat çekerken, sevgilisini birçok kez öptüğü görüldü.