Onyekuru'nun menajerinden çarpıcı sözler: Galatasaray bizimle iletişim kurmadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş masada

Gelecek sezonda Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna kadrosuna katması beklenen Henry Onyekuru'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcuyu renklerine bağlamak için Fenerbahçe ve Beşiktaş da kolları sıvadı. Onyekuru'nun menajeri yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendileriyle iletişim kurmadığını, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiğini belirtti.

Gelecek sezonda Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna kadrosuna katması beklenen Henry Onyekuru'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcuyu renklerine bağlamak için Fenerbahçe ve Beşiktaş da kolları sıvadı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MASADA

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

ONYEKURU, BEŞİKTAŞ'A YAKIN

D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon euroyu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.