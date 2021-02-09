Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart

09.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:06
Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart

Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe'nin Gaziantep'e yenilmesinin ardından Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak sosyal medya hesabından Karaman'a "Başarılı olmak için helallik şart" ifadeleriyle göndermede bulundu. Kıvrak, Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalmış ve sonrasında ani bir kararla futbolu bırakmıştı.

Süper Lig'de Göztepe, Gaziantep FK'ya 2-0 kaybederken Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, karşılaşma sonunda çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Ünal Karaman'la anlaşan Göztepe, Gaziantep FK karşısında kalesine iki gol görürken İzmir'e eli boş döndü.

ANİ KARARLA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak da maç esnasında çarpıcı bir paylaşım yaptı. O dönem kadro dışı kaldıktan sonra ani bir kararla futbolu bırakan Kıvrak, eski hocasına ağır bir göndermede bulundu.

Kıvrak, Instagram hikayesinde maçtan bir görüntü kullanarak, "Başarılı olmak için helallik şart" mesajını yazdı.

Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Burcu Biricik Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Dorukhan Toköz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:06:10. #1.15#
title