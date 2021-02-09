Onur Kıvrak'tan eski hocası Ünal Karaman'a ağır gönderme: Helallik şart

Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe'nin Gaziantep'e yenilmesinin ardından Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak sosyal medya hesabından Karaman'a "Başarılı olmak için helallik şart" ifadeleriyle göndermede bulundu. Kıvrak, Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalmış ve sonrasında ani bir kararla futbolu bırakmıştı.

Süper Lig'de Göztepe, Gaziantep FK'ya 2-0 kaybederken Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, karşılaşma sonunda çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Ünal Karaman'la anlaşan Göztepe, Gaziantep FK karşısında kalesine iki gol görürken İzmir'e eli boş döndü.

ANİ KARARLA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak da maç esnasında çarpıcı bir paylaşım yaptı. O dönem kadro dışı kaldıktan sonra ani bir kararla futbolu bırakan Kıvrak, eski hocasına ağır bir göndermede bulundu.

Kıvrak, Instagram hikayesinde maçtan bir görüntü kullanarak, "Başarılı olmak için helallik şart" mesajını yazdı.