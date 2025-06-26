Onuachu uçak takip kodu ne, Onuachu Trabzonspor'a zaman gelecek?

Onuachu uçak takip kodu ne, Onuachu Trabzonspor'a zaman gelecek?
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Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında uzun süredir sürdürdüğü golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Onuachu uçak takip kodu ne, Onuachu Trabzonspor'a zaman gelecek?

Trabzonspor, eski oyuncusu Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek. Onuachu uçak takip kodu ne, Onuachu Trabzonspor'a zaman gelecek?

ONUACHU TRABZONSPOR'DA

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor, Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile transferde her konuda anlaşmaya vardı. Haberde, golcü isim Onuachu'nun pazartesi günü özel uçağa binerek Trabzon'a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, Paul Onuachu transferi için Championship ekibi Southampton'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA NE YAPMIŞTI?

2023-24 sezonunda Trabzonspor'dakiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gol atmayı başarmıştı.

ONUACHU TRABZONSPOR'A ZAMAN GELECEK?

Paul Onuachu Pazartesi günü Trabzon'a gelecek.

Onuachu uçak takip kodu henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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