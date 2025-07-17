Onuachu sakatlandı mı?
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Süper Lig devi Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi. Peki, Onuachu sakatlandı mı?
Paul Onuachu, Trabzonspor'un Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası mücadeleye devam edemedi. Yıldız oyuncu, sahadan sekerek ayrıldı. Onuachu sakatlandı mı?
ONUACHU SAKATLANDI MI?
Karşılaşmaya Paul Onuachu'nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı yıldız, sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine darbe alan Onuachu'ya sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi uygulandı.
SEKEREK OYUNDAN ALINDI
Büyük acı hisseden Onuachu, oyuna devam edemeyerek ayağında buzla kenara alındı. Nijeryalı yıldız, sekerek kenara gelirken, 38. dakikada yerini Danylo Sikan'a bıraktı.