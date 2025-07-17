Onuachu sakatlandı mı?

Onuachu sakatlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Süper Lig devi Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi. Peki, Onuachu sakatlandı mı?

Paul Onuachu, Trabzonspor'un Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası mücadeleye devam edemedi. Yıldız oyuncu, sahadan sekerek ayrıldı. Onuachu sakatlandı mı?

ONUACHU SAKATLANDI MI?

Karşılaşmaya Paul Onuachu'nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı yıldız, sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine darbe alan Onuachu'ya sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi uygulandı.

Onuachu sakatlandı mı?

SEKEREK OYUNDAN ALINDI

Büyük acı hisseden Onuachu, oyuna devam edemeyerek ayağında buzla kenara alındı. Nijeryalı yıldız, sekerek kenara gelirken, 38. dakikada yerini Danylo Sikan'a bıraktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı

CHP'de kurultay süreci başladı! Dikkat çeken "erken seçim" ayrıntısı
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı

Pezeşkiyan'ın aracı yolda kaldı! Sebebi düşmanlarını fena güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.