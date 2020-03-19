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Yurtiçi Kargo, Koronavirüs, Türkiye, Fatih, Ekonomi

Online alışveriş ikiye katlandı; kargo şirketi koronavirüs önlemlerini artırdı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle online alışverişler de büyük artışlar yaşanırken, kargo şirketleri de üst düzey önlemler aldı.

19.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:41
Online alışveriş ikiye katlandı; kargo şirketi koronavirüs önlemlerini artırdı
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle online alışverişler de büyük artışlar yaşanırken, kargo şirketleri de üst düzey önlemler aldı. Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden Yurtiçi Kargo da hastalığın yayılmaması adına aldığı önlemleri açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Fatih Önyol, gönderileri sahadan toplayan tüm araçların düzenli olarak ilaçlandığına özellikle vurgu yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19) salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticarete yöneldi. Özellikle son dönemde online alışverişlerde yüzde 70'e varan artışlar yaşanırken, tüketicilerin daha çok  hijyene yönelik malzemeler, kuru gıda, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünlerine yönelik alışverişleri arttı. Online satışlarındaki artış gözleri kargo şirketlerine çevirdi. Zorunlu olmadıkça insanların evden çıkmamasının tavsiye edildiği günlerde kargo sektörüne olan ihtiyaç da giderek artarken, kargo yoğunluğunun en güvenli şekilde karşılanabilmesi için Yurtiçi Kargo da aktarım merkezlerinde ve şubelerde 'korona' tedbirlerini artırdı.Şirket alınan önlemleri açıkladı. Yurtiçi Kargo, Türkiye genelindeki tüm birimlerinde koronavirüs salgınına karşı detaylı dezenfekte ve ilaçlama başlattığını duyurdu. 

ARAÇLAR İLAÇLANIYOR

Acente ve şubelerden toplanan tüm kargoların bir araya getirildiği Aktarma Merkezlerinde detaylı çalışmaların yürüttüğünü belirten Yurtiçi Kargo, gönderileri sahadan toplayan tüm araçlarını düzenli olarak ilaçlandığına dikkat çekti. Şirket önlemleri şöyle sıraladı: "Ek olarak şube ve acentelerinde temizlik sıklığı artırılmış durumda. Çalışanlar, kişisel temizliğine dikkat etmesi konusunda bilgilendirilmiş ve durumun takibi düzenli olarak yapılıyor. Sahada dağıtım yapan her araçta dezenfektan özelliği bulunan yüksek alkollü kolonya bulunduruluyor ve personelin söz konusu ürünleri kullanıp kullanmadığı yakından takip ediliyor. Şube ve acentelerde müşteriler ile belirli bir mesafe korunarak işlem yapılıyor ve bu konuda gönderi teslim etmeye ya da almaya gelen müşterilerden de hassasiyet bekleniyor"

"İŞİMİZ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Konu ile ilgili Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, yaptığı açıklamada; "Tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve son bir haftadır da ülkemizde neredeyse tek gündem haline gelen Korona Virüs rahatsızlığı, ilk günden beri tarafımızdan takip edilmektedir. Virüsle ilgili olarak dünyadaki kargo şirketlerinin aldığı önlemler izlenmekte, kurulan kriz merkezi ile bizim almamız gereken önlemler belirlenerek gün gün süreç izlenmektedir" dedi. Tüm dünyada kargo firmalarının sağlık çalışanlarında olduğu gibi kamu hizmetine benzer bir hizmet vermekte olduğuna dikkat çeken Önyol; "İşimiz sağlık sektörü ve tüm tedarik zinciri için hayati önem taşımaktadır ve bu tarihi, kutsal görevi sonuna kadar yerine getirmek de bizim asli sorumluluğumuzdur" diyerek Yurtiçi Kargo'nun bu süreçte kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

ÖNYOL, ALINAN ÖNLEMLERİ MADDELER HALİNDE ŞU ŞEKİLDE SIRALADI:

"Virüs yayılmasını engellemek için:

Uzmanlardan alınan görüşlerde en önemli tedbirin sık sık el yıkama alışkanlığı edinme ve yakın temastan kaçınma olduğu belirtilmesinden dolayı da bu konularla ilgili sürekli iç iletişim kanalları ile çalışanlara bilgilendirmeler yapılmaktadır,Personelin daha fazla sayıda bir arada olmasından dolayı tüm aktarma merkezlerimiz ilaçlatılmaktadır.Personel servislerinin düzenli olarak ilaçlanmaktadır,Temizlik ve dezenfekte malzemelerinin kullanımı artacağı için tüm birimlerde yeterli sayıda malzeme bulunması için önlemler alınmıştır,Bazı yerlerde (kalabalık yerlerde) yemek saatleri değiştirilmiş, bölünmüştür,

Kargo taşıma hizmeti verdiğimiz tüm araçlarda su ve sabundan uzak olunması sebebiyle hijyenin sağlanmasına destek olunması için dezenfekte özelliği bulunan kolonya bulundurulması istenmiştir"


- İstanbul

Kaynak: DHA

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