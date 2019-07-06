Önemli Noktalar: Stoke City 6-0 Pırasa
Potters, sezon öncesi fikstürlerine Leek Kasabasını ziyaret ederek başladı. Sam Vokes'in şapka hilesi, Tyrese Campbell'den iki katı ve Benik Afobe'den bir grev daha Şehir seferi için yeterliydi.
Potters, sezon öncesi fikstürlerine Leek Kasabasını ziyaret ederek başladı. Sam Vokes'in şapka hilesi, Tyrese Campbell'den iki katı ve Benik Afobe'den bir grev daha Şehir seferi için yeterliydi.
Kaynak: Dugout
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