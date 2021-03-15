ONE Coin nedir? Güncel Harmony (ONE) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside ONE. ONE coin, merkezi olmayan uygulamaların (DApps) oluşturulmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir blok zinciri platformudur. ONE coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, ONE Coin nedir? Güncel Harmony (ONE) Coin yorum ve grafiği

Harmony bugünkü fiyatı ₺0,713211 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.848.683.850 TRY. Harmony son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #83, piyasa değeri ₺6.620.391.504 TRY. Dolaşımdaki arz 9.282.514.167 ONE coin ve maksimum seviyede. 12.600.000.000 ONE coin.

ONE COİN NEDİR?

Harmony, merkezi olmayan uygulamaların (DApps) oluşturulmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir blok zinciri platformudur. Ağ, saniyeler içinde bloklar oluşturmaya olanak tanıyan rastgele durum parçalamaya odaklanarak merkezi olmayan uygulamaların çalışma şeklini yenilemeyi amaçlamaktadır.

Projenin web sitesine göre, Harmony'nin 2021'in sonuna kadar çapraz parça sözleşmeleri ve zincirler arası bir altyapı sunması bekleniyor.

ONE COİN GRAFİK

Harmony (ONE) Coin yorum ve grafiği ONEUSD Grafiği

Harmony'nin Kurucuları Kimlerdir?

Stephen Tse , Harmony'nin kurucusu ve CEO'sudur. Doktora derecesi var. Pennsylvania Üniversitesi'nden, kriptografik protokoller ve tip teorisi konusunda uzmanlaşmış.

Dr. Tse, derecesini tamamlarken Microsoft'ta araştırma stajyeri oldu. 2006 yılında Google'da kıdemli mühendis olarak çalışmaya başladı ve şirkette dört yıl geçirdi. 2011 yılında Apple'ın daha sonra satın aldığı başarılı bir arama motoru olan Spotsetter'ı kurdu. 2014 yılında Dr. Tse, Apple'ın baş mühendisi oldu.

Harmony'yi 2017'de kurdu. Harmony'nin kurucu ekibi on iki kişiden oluşuyor ve bunlardan yedisi Google, Apple, Microsoft ve Amazon'da eski çalışanlar.

Harmony'yi Benzersiz Kılan Nedir?

İşlem hızına ve doğrulamaya odaklanan Harmony ana ağı, blok oluşturmada devrim yaratmayı hedefliyor. Şirket, parçalama sürecini tanıtarak düğüm doğrulama sürelerini önemli ölçüde azalttı.

Harmony, düğümlerin korunmasını sağlamak ve doğrulama sürecini güvence altına almak için tarafsız ve öngörülemeyen parça üyeliği için Doğrulanabilir Rastgele İşlevi (VRF) tanıttı. Bu, düğümlerin ve doğrulayıcıların rastgele bir şekilde atandığı ve yeniden atandığı anlamına gelir.

Projenin Harmony Grants programı, yeniliği desteklemeyi ve geliştiricileri Harmony ana ağına çekmeyi amaçlayan bir girişimdir.

Dolaşımda Kaç Armoni (BİR) Sikkesi Var?

Harmony (ONE), maksimum 12.600.000.000 token arzına sahiptir. Şubat 2021 itibariyle, piyasada dolaşımdaki arz yaklaşık 9,486,327,268 ONE'dır.

Toplam ONE token arzının% 22,4'ü ilk tohum satışına ayrıldı. Ek bir Launchpad satışı için% 12,5 daha ayrıldı. Harmony kurucu ekibi ve geliştiricileri toplam arzın% 16.9'unu aldı. ONE tokenlerinin yaklaşık% 26,4'ü protokol geliştirmeye ayrılmışken, diğer% 21,8'i ekosistem geliştirmeye yönelikti.

Harmony Network Nasıl Güvence Altına Alınır?

Harmony, Proof-of-Stake ( PoS ) konsensüsünün yeni bir versiyonunu sunuyor . Etkili hisse kanıtı (EPoS) olarak adlandırılan bu yöntem, yüzlerce doğrulayıcıdan eşzamanlı stake etmeye izin verir. Bu fikir birliği yöntemi, Harmony ağında kullanılan parçalama konseptine uygun olarak geliştirilmiştir.

İş kanıtı ( PoW ) fikir birliği mekanizmalarının aksine , EPoS daha hızlı işlem süreleri ve gelişmiş ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. PoW çok fazla elektrik ve hesaplama gücü gerektirse de, stake etme fikir birliği yöntemleri, doğrulayıcı olan çok sayıda değer sahibine dayanır.

Harmony ayrıca, daha fazla düğüm operatörü çekmek için stake etme teşviklerini artırmak istiyor. Harmony Open Staking girişimi, ağ ile etkileşimi teşvik eder ve paydaşları en yüksek miktarda ONE token ile teşvik eder.

Harmony'yi (ONE) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Harmony (ONE) jetonları, aşağıdakiler gibi çoğu büyük borsada satın alınabilir: