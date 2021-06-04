Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak

Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 öncesi futbolseverleri sevindirecek haber geldi. Yayıncı kuruluşun sevilen yorumcuları Metin Tekin ve Önder Özen turnuva boyunca NTV ekranlarında olacak.

Türkiye'de futbol yorumculuğu denilince akla gelen ilk isimlerden olan Metin Tekin ve Önder Özen, EURO 2020 boyunca NTV'de futbolseverlerle buluşacak.

YAKIN ZAMANDA YENİ MACERA BAŞLIYOR

NTV ve NTV Spor YouTube kanalında futbolseverlerle buluşmaya hazırlanan ikili, analiz ve yorumlarıyla adeta futbolun merkezi olacak. Tekin ve Özen'in yeni macerasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Nikos Dendias Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Hadise Ezgi Mola Beren Saat Burak Sergen
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:53:12. #1.14#

title