Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak

EURO 2020 öncesi futbolseverleri sevindirecek haber geldi. Yayıncı kuruluşun sevilen yorumcuları Metin Tekin ve Önder Özen turnuva boyunca NTV ekranlarında olacak.

Türkiye'de futbol yorumculuğu denilince akla gelen ilk isimlerden olan Metin Tekin ve Önder Özen, EURO 2020 boyunca NTV'de futbolseverlerle buluşacak.

YAKIN ZAMANDA YENİ MACERA BAŞLIYOR

NTV ve NTV Spor YouTube kanalında futbolseverlerle buluşmaya hazırlanan ikili, analiz ve yorumlarıyla adeta futbolun merkezi olacak. Tekin ve Özen'in yeni macerasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.