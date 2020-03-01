: Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış

01.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:24

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yanal, Trabzonspor kupa maçında takımın başında son kez yer alacak. BeIN Sports yorumcusu Önder Özen, Fenerbahçe'yle yolları ayrılan Ersun Yanal hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Özen'in açıklamaları:

"Şu anda Fenerbahçe'nin hedefleri var. Bu hedeflere yürürken, teknik adamı değiştirmek, Trabzon maçına 2 maç kala değiştirmenin doğru olmadığını düşündüm. Ersun hocadan gelmiş talep, bunu da doğru bulmadım. Fenerbahçe zorlu süreçlerden, yapılanma sürecinden geçiyor. Marka bir teknik adam getirseniz, bu sezon yıpranma olasılığı yüksek. Yarışamayacaksa da, yarışacaksa da mevcut teknik adam ile devam etmesi daha doğru olurdu.

"SÖZ KONUSU FENERBAHÇE İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"

Türkiye Kupası'nı almak için 3 maçlık bir periyot var, bu 3 maç çok değerli. Ersun hocanın zamanlamasını kendi adıma doğru bulmadım, yanlış buldum. Ortada böyle bir hedef varken, kulübü tekrar antrenör arayışına götürmek doğru olmadı. Yönetime sezon sonu için arayın, ben sezon sonu bırakma taraftarıyım demesi daha doğru olurdu. Söz konusu Fenerbahçe ise, gerisi teferruattır diye bir sözü vardı hocanın gelirken. Şu anda Fenerbahçe'yi bir hoca arayışına götürmek doğru değil, önümüzdeki sezon çalışacak hocanın da şu anda çalışmasını doğru bulmam."

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