On Numara çekiliş sonuçları belirlendi! 1 Haziran MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları belirlendi! 1 Haziran MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği1 Haziran tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 1 Haziran 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları belirlendi! 1 Haziran MPİ On Numara sonuçları
02.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:49

1 Haziran 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen üç talihli kişi 169.379,20 TL ikramiye kazandı. 930. haftanın On Numara sonuçları...

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930. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 64, 67, 69, 71 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara çekiliş sonuçları belirlendi! 1 Haziran MPİ On Numara sonuçları

On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 146 kişi 2 bin 320 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1869 kişi 181 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 978 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 350 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 280 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 9, 12, 17, 18, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 45, 52, 58, 68, 69, 70, 75, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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