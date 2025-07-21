On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara sonuçlarına dair merak dorukta! 21 Temmuz 2025tarihli çekiliş canlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu akşamki On Numara sonuçları anbean canlı olarak izlenip takip edilebilecek. Peki ikramiye ne kadar? Devir durumu nasıl? Tüm bu merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte bu haftanın kazanan numaraları…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara kuralları aşağıdaki gibidir:

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2?TL'dir.

Sen Seç!

– "Sen Seç" özelliği sayesinde numaralarınızı terminal üzerinden kendiniz belirleyebilir ya da "Rastgele sayılar" seçeneğiyle otomatik oluşturabilirsiniz.

– Kupon doldurmak istemeyenler için "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numara ile talihli bir kupon elde edebilirsiniz.

• Sistem Oyunu!

– Eğer bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenler.

Çoklu Çekiliş!

– Birden fazla çekilişe katılmak için "Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

İptal

– Doldurduğunuz kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki "iptal" kutucuğu işaretlenerek o kolon iptal edilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

– Oynadığınız her kolon için, çekilişte çıkan numaralardan 10, 10, 25, 7, 6 numara doğru tahmin edildiğinde ya da hiçbir numara tutulamazsa ikramiye kazanılır.

– 10 numarayı bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğu takdirde ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

21 TEMMUZ PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Temmuz Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi genellikle akşam saatlerinde yapılır ve sonuçlar kısa süre içinde açıklanır; kesin saat Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulur.

ON NUMARA CANLI İZLE! BUGÜN KAZANAN NUMARALAR NELER?

21 Temmuz Pazartesi günkü çekiliş henüz gerçekleşmekte. Canlı yayın bağlantısı ve kazanan numaralar, çekiliş tamamlandıktan sonra haberimizde yer alacaktır.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR, DEVRETTİ Mİ?

İkramiye tutarları, çekiliş tamamlandığında açıklanır; eğer büyük ikramiye devretmişse veya belirli kategoriler için paylaştırılmışsa detaylar yine duyurulacaktır.

ON NUMARA SONUÇLARINA NASIL ULAŞABİLİRSİN?

Çekiliş tamamlandığında sonuçları haberimizden takip edebilir, canlı yayını izleyebilir ve kazanan numaraları görerek ikramiye durumunuzu öğrenebilirsiniz.

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