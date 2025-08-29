On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 29 Ağustos Cuma ? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara'da heyecanlı bekleyiş devam ederken, sonuçların açıklandığı andan itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleştirilen çekilişi canlı yayından takip etmek mümkün. On Numara sonuçları, ikramiye bilgileri ve kazanan rakamlar güncel olarak paylaşılıyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununda kurallar oldukça basit. Bir ya da birden fazla kolon oynanabiliyor ve tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş durumda.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç seçeneği ile oyuncular numaralarını ister kendi belirleyebiliyor isterlerse de Rastgele Sayılar seçeneğini kullanarak şansa bırakabiliyor. Kuponunu doldurmak istemeyenler, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek otomatik olarak 10 numaradan oluşan bir kolon oluşturabiliyor.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu seçeneği, çoklu kombinasyonlar yapmaya imkân tanıyor. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde, sistem bu fazla numaralardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenliyor.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı kupon ile birden fazla çekilişe katılma imkânı sunuluyor.

İPTAL SEÇENEĞİ

Oyuncu doldurduğu bir kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek o kolonun geçersiz olmasını sağlayabiliyor.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Bir kolonda çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6'yı doğru tahmin eden ya da hiç doğru bilmeyenler farklı kategorilerde ikramiye kazanabiliyor. Tüm 10 numarayı bilen ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

29 AĞUSTOS 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

29 Ağustos 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.