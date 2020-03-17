On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Mart MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 16 Mart tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 919. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 16 Mart 2020 On Numara sonuçları.

16 Mart 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 203.562,55 TL'yi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen iki kişi 281.892,55 TL ikramiye kazandı. 919. haftanın On Numara sonuçları...

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919. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 919. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 13, 15,18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 919. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 281 bin 892 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 3 bin 836 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1966 kişi 191 lira 15'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 125 bin 391 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 207 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Efeler ile Mersin'in Toroslar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 918. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 6, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 915 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 2 kişi 203 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 474 kişi 28 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 726 kişi 4 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 258 bin 301 kişi 3 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Fatih ve Van'ın İpekyolu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.