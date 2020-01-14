On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Ocak MPİ On Numara sonuçları

14.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:02

13 Ocak 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen üç kişi 195.159,55 TL ikramiye kazandı. 910. haftanın On Numara sonuçları...

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910. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 910. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 909. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 4, 7, 10, 20, 21, 26, 35, 43, 49, 52, 55, 60, 61, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 909. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 920 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 121 kişi 3 bin 118 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 397 kişi 157 lira 75'er kuruş, 7 bilen 23 bin 426 kişi 23 lira 5'er kuruş, 6 bilen 140 bin 532 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 228 bin 614 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Keçiören ve Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı belirlendi.