On Numara çekiliş sonuçları: 10 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları: 10 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları

Milli Piyango Online 10 Ağustos tarihli on Numara sonuçlarını açıkladı. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 10 Ağustos tarihli çekilişte 10 bilen çıkmadı büyük ikramiye sonraki güne devretti. İşte, 10 Ağustos 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları: 10 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları
11.08.2020 08:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:24

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 02, 07, 09, 16, 27, 31, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 79 oldu. 10 bilen çıkmadığından 458 bin 550 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. On numara sonuç sorgulama ekranı...

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HAFTANIN KAZANAN NUMARALAR

On numarada,9 bilen 46 kişi 3.619 TL, 8 bilen 763 kişi 272,70 TL, 7 bilen 7.911 kişi 49,95 TL, 6 bilen 47.925 kişi 8,65 TL, hiçbir numara bilemeyen 87.011 kişi de 6,65 TL ikramiyeye hak kazandı. On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.

On Numara çekiliş sonuçları: 10 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.

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