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Ömer Uzun ilk gollerini attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, gurbetçi futbolcusu Ömer Uzun ilk golleri Manisa Futbol Kulübü ağlarına attı.

20.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:31
Ömer Uzun ilk gollerini attı

İstikbal Mobilya 'un, gurbetçi futbolcusu ilk golleri Futbol Kulübü ağlarına attı.


Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşmasında Manisa'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında 2 gol birden atan Ömer Uzun Sarı-Kırmızılı forma ile gol sevinci yaşadı. Attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Ömer Uzun Teknik Direktör Bülent Uygun'un gözüne girdi.


19 yaşındaki genç gurbetçi golcü oyuncu Ömer Uzun'un Manisa FK karşısında ortaya oyduğu performans ve attığı goller sonrası bundan sonraki haftalarda hem ligde hemde kupada forma savaşını bırakmayacağının sinyalini verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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