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Ömer Faruk Ünal'dan TFF'ye çağrı: "'Rocchi, MHK Başkanı olsun!"

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), son yıllarda Avrupa'da da revaçta olan 'Yabancı MHK Başkanı' önerisinde bulundu.

Ömer Faruk Ünal'dan TFF'ye çağrı:
23.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:43

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), son yıllarda Avrupa'da da revaçta olan 'Yabancı MHK Başkanı' önerisinde bulundu. Ünal, aday olarak da bu sene hakemliği bırakan İtalyan Gianluca Rocchi'yi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Türk futbolunda şok bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. Bu istifanın ardından TFF, yeni MHK'yı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal'dan ise TFF'ye ilginç bir öneri geldi. Ünal, bugün kaleme aldığı yazısında yeni MHK başkanının yabancı bir isim olması teklifinde bulundu. Ömer Faruk Ünal, son yıllarda Avrupa futbolunda yabancı başkanların ön plana çıktığını savunarak Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için de Gianluca Rocchi ismini ön plana çıkardı.

Ünal'ın Türkiye Gazetesi'nde, 'Rocchi, MHK Başkanı olsun' başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. TFF, işi gücü bıraktı o koltuğa birini arıyor. Ben de teklifimi yapayım. Yabancı MHK Başkanı son yıllarda Avrupa futbolunda çok moda. İtalyan Gianluca Rocchi, bu sene hakemliği bıraktı. İtalya'nın 'elit kategori' hakemiydi. Kulüplere ve medyaya MHK'ları beğendirmek kolay değil. Rocchi'nin yanına birkaç genç Türk kurul üyesi konulabilir. Ne dersiniz? Belki herkese eşit mesafede bir MHK Başkanı'mız olur! Ancak yapmak istemezsiniz de engeliniz çok. Neden mi? Önce kulüpler istemez! Sonra; işine karıştığınız anda deşifre olursunuz. Ulaşmak istediğiniz de ulaşamazsınız."

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde MHK başkanlığı yapan yabancı isimler şunlar:

Yunanistan - Mark Clattenburg (İngiliz)

Romanya - Kyros Vassaras (Yunan)

Belçika - David Elleray (İngiliz)

Rusya - Viktor Kassai (Macar)

Ukrayna - Luciano Luci (İtalya)

Azerbaycan - Fritz Stuchlik (Avusturya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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