Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | Spor

- Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor
Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı! Şans verilmesi halinde Galatasaray maçında sahada olacak
Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı! Şans verilmesi halinde Galatasaray maçında sahada olacak

- Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz"

HATAY - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleşen antrenmanda Hatayspor'un futbolcusu Akintola ve teknik direktör Ömer Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray maçını bir çıkış karşılaşması olarak gördüğünü dile getiren Ömer Erdoğan, "Oyuncularımız maçın önemini biliyorlar. Bir çıkış maçı olarak görüyoruz. 2 maçlık mağlubiyetten sonra yine iyi bir çıkış yakalamamız lazım, bu da bizim için iyi bir fırsat. Galatasaray'a karşı burada daha önce oynadığımız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmaları gibi olumu futbol oynayan, daha çok pozisyona giren ve daha çok isteyen futbolumuzun aynısını inşallah bu hafta da gerçekleştiririz" dedi.

"Mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi mücadelemizi sahada vereceğiz"

Cezalı ve sakat oyuncuların durumuna da değinen Erdoğan, "Kone ve Katranis cezalı. Billong'un 10 gündür süren bir sakatlığı var, bu hafta da büyük ihtimalle aramızda da olmayacak. Onun dışında Selim ve Soner'in de sakatlığı devam ediyor. Tabii ki bunlar sayısal anlamda bizim için sıkıntı ancak mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi mücadelemizi sahada vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Boupendza geldikten sonra karar vereceğiz"

Son olarak Boupendza ve Adama Traore hakkında da konuşan Erdoğan, "Boupendza ile ilgili bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık ama oyuncunun negatife döndüğü ve kurallar gereği döndüğünde Galatasaray maçında değerlendirebiliriz. Boupendza'nın dönüşü biraz sıkıntılı, uzun yol yapacak ve yorgun gelecek. Geldikten sonra birebir görüşme yapıp netice bir karara varacağız. Adama Traore milli takımda bir sakatlık geçirdi, kontrol amaçlı maçtan erken çıktığını bizimle paylaştı. Onu da kontrollü antrenmanlarını devam ettiriyoruz. Maça kadar durumunu takip edeceğiz ve şartlar el verirse oynatacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Akintola: "Kendimizi çok iyi hazırladık"

Galatasaray maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Nijeryalı orta saha oyuncusu David Akintola, "Hataypor ve camiamız için çok önemli bir maça hazırlanıyoruz. Bu üç hafta da kendimizi çok iyi hazırladık. Maça en iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Galatasaray'la daha önce oynadık ve mağlup olduk ama o zamandan bu zamana kadar çok şey değişti ve takımın özgüveni yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Özge Özder Demet Akalın Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 22:52:15. #1.15#
title