Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz"

- Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

- Ömer Erdoğan: "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz"

HATAY - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'ı yenip, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleşen antrenmanda Hatayspor'un futbolcusu Akintola ve teknik direktör Ömer Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray maçını bir çıkış karşılaşması olarak gördüğünü dile getiren Ömer Erdoğan, "Oyuncularımız maçın önemini biliyorlar. Bir çıkış maçı olarak görüyoruz. 2 maçlık mağlubiyetten sonra yine iyi bir çıkış yakalamamız lazım, bu da bizim için iyi bir fırsat. Galatasaray'a karşı burada daha önce oynadığımız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmaları gibi olumu futbol oynayan, daha çok pozisyona giren ve daha çok isteyen futbolumuzun aynısını inşallah bu hafta da gerçekleştiririz" dedi.

"Mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi mücadelemizi sahada vereceğiz"

Cezalı ve sakat oyuncuların durumuna da değinen Erdoğan, "Kone ve Katranis cezalı. Billong'un 10 gündür süren bir sakatlığı var, bu hafta da büyük ihtimalle aramızda da olmayacak. Onun dışında Selim ve Soner'in de sakatlığı devam ediyor. Tabii ki bunlar sayısal anlamda bizim için sıkıntı ancak mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi mücadelemizi sahada vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Boupendza geldikten sonra karar vereceğiz"

Son olarak Boupendza ve Adama Traore hakkında da konuşan Erdoğan, "Boupendza ile ilgili bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık ama oyuncunun negatife döndüğü ve kurallar gereği döndüğünde Galatasaray maçında değerlendirebiliriz. Boupendza'nın dönüşü biraz sıkıntılı, uzun yol yapacak ve yorgun gelecek. Geldikten sonra birebir görüşme yapıp netice bir karara varacağız. Adama Traore milli takımda bir sakatlık geçirdi, kontrol amaçlı maçtan erken çıktığını bizimle paylaştı. Onu da kontrollü antrenmanlarını devam ettiriyoruz. Maça kadar durumunu takip edeceğiz ve şartlar el verirse oynatacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Akintola: "Kendimizi çok iyi hazırladık"

Galatasaray maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Nijeryalı orta saha oyuncusu David Akintola, "Hataypor ve camiamız için çok önemli bir maça hazırlanıyoruz. Bu üç hafta da kendimizi çok iyi hazırladık. Maça en iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Galatasaray'la daha önce oynadık ve mağlup olduk ama o zamandan bu zamana kadar çok şey değişti ve takımın özgüveni yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU