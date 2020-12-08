Ömer Erdoğan: Erzurumspor maçını kazanarak seri yakalamak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, yarın iç sahada oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanarak seri yakalamak istediklerini söyledi.

Atakaş Hatayspor, Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirilen teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanla yarın saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Yarın oynanacak maçla birlikte çok yoğun bir maç trafiğine gireceklerini belirten Erdoğan, "Neredeyse ocak ayı sonuna kadar hafta içi, hafta sonu maçlarımız olacak. Bu periyodu sağlıklı ve başarılı geçirmek için hem mental hem fiziki antrenmanlarımızı çok yoğun yaptık" dedi.Yoğun maç trafiği nedeniyle maçlar arasında çok yoğun antrenman yapma fırsatlarının olmadığını da kaydeden Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Yolculuktan dönüyoruz, ertesi gün oyuncular çok yorgun oluyor, fırsat olmuyor. Ama bana göre maç oynamak da hem fiziki hem oyunsal anlamda kendini geliştirmek için iyi bir imkan. Biz tamamen yarına fokuslandık. İyi konsantre olduk. Oyuncularım da iyi durumda. İnşallah yarın çıkıp içerde Erzurum'u yenip galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Her mevkide aşağı yukarı alternatifli bir kadromuz var. Belki bugüne kadar az fırsat bulan arkadaşlarımıza da zaman zaman fırsat vereceğiz. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Bu yoğun maç trafiğini sağlıklı ve başarılı bir şekilde atlatmak istiyoruz."Erdoğan, sakatlığı bulunan Mesut ve Alex'in yarınki maça yetişmelerinin imkansız olduğunu belirterek, hafta sonu da 2 futbolcudan birinin yetişmesini umut ettiklerini belirtti.Erdoğan, Gökhan Karadeniz'in de son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımda yer alamayacağını kaydetti.

Bordo beyazlıların başarılı oyuncularından David Akintola ise "Tabii ki 3 puan için sahaya çıkacağız, onun için çalışıyoruz. Mental olarak da bunun için hazırlandık. Geçen maç bizim açımızdan pek iyi olmadı, o yüzden bu maçın önemi biraz daha arttı. Kendimizi hem mental hem de fiziksel olarak iyi hazırladığımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK