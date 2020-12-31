Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı

31.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:59

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Elabdellaoui'nin görme kaybı yaşayabileceği iddia edildi.

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı.

GÖRME KAYBI YAŞAYABİLİR

Sözcü'nün haberine göre, Apar topar hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan olayla ilgili Galatasaray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE: İnşallah gözüne birsey olmaz geçmiş olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mehmet Nuri Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yılmaz Erdoğan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Güven Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 23:12:12. #1.15#
title