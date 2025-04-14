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OM COIN neden düşüyor?

OM COIN neden düşüyor?
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OM Coin neden düşüyor sorusu, son günlerde kripto para yatırımcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mantra (OM) Coin, 13 Nisan 2025 tarihinde beklenmedik bir şekilde büyük bir değer kaybı yaşadı. Kısa süre içerisinde %90'ı aşan bir düşüş gösteren OM Coin, yatırımcıları şaşkına çevirdi. Peki, OM Coin neden düşüyor ve bu düşüşün arkasındaki gerçek neden ne?

OM Coin neden düşüyor sorusu, hem sosyal medyada hem de finansal platformlarda yoğun şekilde gündeme geldi. 6,30 dolar seviyelerinden 0,37 dolara kadar gerileyen OM Coin, daha sonra hafif toparlanarak 0,80 dolar civarına yükseldi. Ancak bu volatil hareketlilik yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı. OM Coin neden düştü? sorusunun cevabı merak ediliyor.

OM COIN NEDEN DÜŞÜYOR?

OM Coin (Mantra), 13 Nisan 2025 tarihinde kripto para piyasasında ender görülen bir çöküş yaşayarak birkaç saat içinde %90'dan fazla değer kaybetti. 6,30 dolar seviyesinden 0,37 dolara kadar gerileyen OM Coin, daha sonra bir miktar toparlanarak 0,80 dolar civarında işlem görmeye başladı.

OM COIN neden düşüyor?

MANTRA COIN NEDEN BU KADAR DEĞER KAYBETTİ?

Sosyal medyada, Mantra'nın kurucu ekibinin ellerindeki büyük miktardaki OM token'ı tezgah üstü (OTC) piyasalar üzerinden sattığı ve projeyi terk ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak, Mantra kurucu ortağı JP Mullin bu iddiaları reddederek, projenin Telegram grubunun hâlâ aktif olduğunu ve ekibin projeden ayrılmadığını belirtti.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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