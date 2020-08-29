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Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda ilk günün liderleri belli oldu

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından, Eker Süt Ürünleri'nin sponsoru olduğu trofe kapsamında "Yeni rüzgarlara yelken aç" mottosuyla gerçekleştirilen Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda birinci günün liderleri belli oldu.

29.08.2020 23:40 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:46

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından, Eker Süt Ürünleri'nin sponsoru olduğu trofe kapsamında "Yeni rüzgarlara yelken aç" mottosuyla gerçekleştirilen Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda birinci günün liderleri belli oldu.

İstanbul Boğazı'ndaki Olympos Regatta'nın ilk gününde IRC sınıfındaki takımlar yaklaşık 16 deniz mili, gezi sınıfındaki takımlar ise yaklaşık 8 deniz mili katetti.

Eker-TAYK Trofesi Olympos Regatta'nın birinci gün sınıf liderleri şöyle:

IRC 0: Kinowa-01.56.53

IRC I: Team Linea Rossa-02.16.06

IRC II: Akkim Cheese-02.14.33

IRC III: Hedef Yelken 29-02.32.00

IRC IV: Alize G28-02.48.29

Gezi: Carpediem-02.45.15

Spor: Kalamış Yelken-Kabkom-01.28.56

Olympos Regatta'nın son gün yarışları yarın Moda Deniz Kulübü önünde saat 11.00'de başlayacak.

Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda ilk günün liderleri belli oldu

Kaynak: AA

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