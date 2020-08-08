Olympiakoslu basketbolcu Papanikolau, koronavirüse yakalandı
THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
08.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:08
THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Papanikolau'nun semptom göstermediği ve durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA