Olympiakos - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

18.09.2019 10:04

Olympiakos- Tottenham karşılaşması, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında en çok beklenen maç. Devler Ligi'nin son finalisti Tottenham, gruptaki ilk maçta Olympiakos'a konuk oluyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, Olympiakos- Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç hangi kanaldan yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde b grubunda Olympiakosile Tottenham, Yunanistan'ın Pire kentinde karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Maç TSİ 19.55'de başlayacak. Maçın Türkiye'de TV yayını beIN Sports 2 kanalından, internet yayını ise beIN Connect platformu üzerinden olacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

OLYMPİAKOS - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Olympiakos ve Tottenham daha önce iki resmi maçta karşılaştı. İki maç da 1972/73 UEFA Kupası Son 32 turunda oynanırken, Tottenham evindeki maçı 4-0, Olympiakos ise 1-2 kazanmıştı.

Olympiakos: Sa; Elabdellaoui, Meriah, Cisse, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena; Podence, Guerrero

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Skipp, Ndombele; Lucas, Alli, Kane

Tottenham'da Lo Celso ve Foyth sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sanchez ile Sessegnon'un durumları ise maç saatinde belli olacak.