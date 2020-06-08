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Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, sezonun devre arasında Olmypiakos'a kiralandı. Ancak Emre Mor, Yunanistan'da da beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcunun, sözleşmesi bittiğinde kulübü Celta Vigo'ya geri döneceği belirtildi.

08.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:09

Genç yaşta yıldızı parlayan ve herkesi heyecanlandıran Emre Mor, Dortmund'a transfer olarak adından söz ettirmişti. Alman ekibinden daha büyük kulüplere gitmesi bekleyen 22 yaşındaki futbolcu, tam tersi bir grafik çizdi.

Almanya'dan İspanya ekibi Celta Vigo'ya giden, La Liga'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen milli futbolcu, sezon başında ise Galatasaray'a gelmişti.

TERİM DE ÇARE OLAMADI

Fatih Terim'in de çare olamadığı Emre, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı. İspanya basınında yer alan habere göre; Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.

"EMRE MOR İÇİN İŞLER KÖTÜ GİDİYOR"

İspanyol basınında yer alan konuyla ilgili haber şöyle:

"Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi. Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı. Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Emre için Olympiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek."

(Sabah)

Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Haber Yorumları (1)
ÂDİL CEBAZ: Emre Mor onurumuzdur
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