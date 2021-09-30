Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu - Haberler Spor
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Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu

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Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımda skorun 3-0'a gelmesinin ardından oyundan alınan Mert Hakan ve Luiz Gustavo taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde ıslıklandı.

Avrupa Ligi'nde galibiyet için çıktığı Olympiakos maçında, Fenerbahçe kabusu yaşadı. Yunan ekibine 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, taraftarlar iki futbolcuya tepki gösterdi.

TARAFTARA ALKIŞLARLA CEVAP VERDİLER

Skorun 3-0'a gelmesinin ardından oyundan çıkarılan Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo'ya taraftarlar tepki gösterdi. Tribünlerin ısladığı futbolcular, taraftara alkışlarla karşılık verdi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamazken, grubunda sonuncu sırada bulunuyor.

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Haber: Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu - Haberler Spor
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