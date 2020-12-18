Bu ilçenin taşı toprağı altın
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Bu ilçenin taşı toprağı altın

18.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:45

Bu ilçenin taşı toprağı altın Erzurum'un Olur ilçesi Kaban Köyü'nde Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor.

Bu ilçenin taşı toprağı altın

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesi Kaban Köyü'nde Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor.

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü maden arama sahasından Turkish Petroleum International Company (TPIC), tarafından 5 yıldır süren madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarında 550 ile 650 metreden alınan örnekler Maden Teknik Arama Genel müdürlüğünde değerlendiriliyor.

Kaban köyü Yatak mevkisinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı Altın madeni var olduğu belirlendi.

Kaban Köyü Muhtarı Kenan Özdemir, "Köyümüzde 5 yıldır MTA'nın başlatmış olduğu altın madeni arama çalışmaları yaz kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız ülke ekonomisine bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Bundan dolayı devletimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonuçlandığında mahallemiz ülkemiz herkes bundan menfaatlanacaktır" dedi.

Turkish Petroleum International Company (TPIC), görevli makina operatörü Yücel Öztürk ise "Çalışmalarımız yaz kış MTA bünyesinde devam ediyor kazasız sıkıntısız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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