Ölüm yıl dönümünde futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

05.09.2019 10:08

Bosna asıllı futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu, 1986 yılında Bursa'da doğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu, son olarak Eskişehirspor'da top koşturuyordu. Ediz Bahtiyaroğlu neden vefat etti? Ediz Bahtiyaroğlu hayatı, ailesi ve daha fazlası haberimizde…

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

Futbolcu, 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Eski Türk-Bosnalı oyuncu, 5 Nisan 2009'da Gizem Yurtoğlu'yla nişanlandı.

FUTBOL KARİYERİNE BURSASPOR ALTYAPISINDA BAŞLADI

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transfer oldu. Ankaraspor'un PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında oyuna girmesiyle çıktı. Ediz, 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu ve 10 maçta forma giydi.

Bahtiyaroğlu, Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımıyla 15 Kasım 2006'da ilk kez Danimarka karşısında forma giydi.Ocak 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımı teknik direktörü Safet Sušic ile görüştükten sonra, 5 Şubat 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımında oynaması kararlaştırıldı. Ancak milli takım forması giyemedi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ediz Bahtiyaroğlu, henüz 26 yaşındayken 5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.