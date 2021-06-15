Erken finali 1-0'lık skorla Fransa kazandı! Almanya, Mbappe'nin takımına diş geçiremedi
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Erken finali 1-0'lık skorla Fransa kazandı! Almanya, Mbappe'nin takımına diş geçiremedi

Erken finali 1-0'lık skorla Fransa kazandı! Almanya, Mbappe'nin takımına diş geçiremedi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

EURO 2020'de en güçlü takımların yer aldığı F Grubu'nda Fransa, favorilerden Almanya'yı 1-0 mağlup etti. 20. dakikada Almanya'dan Hummels'in kendi ağlarını bulduğu gol, maçın skorunu belirledi. Fransa'da Mbappe ve Benzema'nın attığı goller ise ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Almanya, ilk devresini tutuk oynadığı maçta ikinci yarıda biraz olsun hareketlense de Fransa'ya diş geçiremedi ve sahadan yenik ayrıldı.

Turnuvanın erken finalinde gülen taraf Fransa oldu. F Grubu'nda Avrupa Şampiyonası'nın en çok merak edilen maçında Fransa, Almanya'yı 1-0'la geçti. Maçtaki golü ise Hummels kaydetti. Alman stoper, kendi ağlarını bularak Fransa'ya 3 puan armağanı yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan Fransa, güçlü rakibine pek fazla pozisyon vermedi. Golle birlikte ipleri iyice eline aldı.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise nefesleri kesti. Karşılıklı pozisyonlar oldu ancak Fransa daha net fırsatları kaçırdı. Almanya Teknik Direktörü Löw'ün 4 değişikliği, oyunun kaderinin değişmesine yetmedi. İkinci yarıda Mbappe ve Benzema'nın şık golleri de ofsayta takıldı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Fransa 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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