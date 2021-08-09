Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
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Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Spor

- Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü Olimpiyat ikincisi sporcu coşkuyla karşılandı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye karate branşındaki ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu Eray Şamdan, havaalanında tezahüratlarla karşılandı.

- Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü

Olimpiyat ikincisi sporcu coşkuyla karşılandı

KOCAELİ - Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye karate branşındaki ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu Eray Şamdan, havaalanında tezahüratlarla karşılandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak tarihe geçen milli karateci Eray Şamdan, bu sabah yurda döndü. Genç sporcuyu havaalanında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, babası Adnan Şamdan, annesi Nevriye Şamdan, yakınları ve sporcular coşkuyla karşıladı. Olimpiyat madalyasıyla birlikte gelen Şamdan için tezahüratlar yapıldı. Olimpiyat ikincisi oğullarını karşılayan baba ve annenin gururu ise adeta gözlerinden okundu.

Eray Şamdan'la sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Biz o esnada farklı duygular yaşadık. Çok duygusal bir an yaşadık. Orada bizden birisinin olmasının şampiyonluktan daha kıymetli olduğunu anladık. Ama şampiyonluk tabii ki daha ayrı bir şey. Darıcamıza yaraşır bir şekilde ülkemizi temsil ettin, Kocaelimizi temsil ettin. Müthiş duygular yaşadık. Allah bahtını açık etsin. Daha 24 yaşındasın. Önünde daha nice başarılar var" dedi.

Milli sporcu Eray Şamdan ise kendisini karşılayan herkese çok teşekkür ederek, bu gururu Türk halkına yaşattığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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