Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Kapanma döneminde Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için hazırlıklarını sürdüren milli bisikletçi Semra Yetiş, maskesiz bisiklete bindiği için ceza yedi. Yetiş "Maskesiz bisiklete bindiğim için ceza yazan, beni 'yazma' diye yalvarttıran polisler görevlerini yapıyorlar, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuya ceza yazarak…" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda aldığı derece ile 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılma şansı doğan Yetiş, ülkemizi temsil etmek için çalışmalarını sürdürürken koronavirüse takıldı.

Olimpiyatlara hazırlanan Milli bisikletçi Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı

MAĞDURLAR ARASINA GİRDİ

Bisiklet sporunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan ve Türkiye-Balkan şampiyonluğu dahil birçok başarı elde eden milli bisikletçi Semra Yetiş, kapanma döneminde ceza yiyen mağdurlar arasına girdi.

Olimpiyatlara hazırlanan Milli bisikletçi Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı

"YALVARTTIRIYORLAR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yetiş "Maskesiz bisiklete bindiğim için ceza yazan, beni 'yazma' diye yalvarttıran polisler görevlerini yapıyorlar, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuya ceza yazarak…" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:41:25. #1.16#

title