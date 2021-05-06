Olimpiyatlara hazırlanan Milli sporcu Yetiş'e maskesiz bisiklete bindiği için ceza yazıldı

Kapanma döneminde Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için hazırlıklarını sürdüren milli bisikletçi Semra Yetiş, maskesiz bisiklete bindiği için ceza yedi. Yetiş "Maskesiz bisiklete bindiğim için ceza yazan, beni 'yazma' diye yalvarttıran polisler görevlerini yapıyorlar, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuya ceza yazarak…" ifadelerini kullandı.