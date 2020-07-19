Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları sona erdi Ercan ATA, Atletizmde açık sahadaki ilk yarışma olan Ankara'daki Olimpik Deneme müsabakaları sona erdi.

Ercan ATA,

Atletizmde açık sahadaki ilk yarışma olan Ankara'daki Olimpik Deneme müsabakaları sona erdi. İki günlük müsabakalarda iki Türkiye rekoru kırılırken, bir rekor da egale edildi.

Yarışmaların ilk gününde Sinan Ören'in 300 metrede kırdığı büyükler ve U23 Türkiye rekorlarının yanı sıra, Mikdat Sevler de 110 metre engellide kendisine ait büyükler rekorunu egale etmişti.

İkinci günde ise pistte 200 metre ve 300 metre engelli, sahada ise atma ve atlama müsabakaları gerçekleşti. Büyüklerde ilk kez koşulan 300 metre engellide Sinan Ören, 34.93'lük performansıyla en iyi derecenin sahibi oldu. Bu branşta U18 (yıldızlar) rekorunun sahibi olan Berke Akçam ise, U20 yaş grubunda 36.76 ile en iyi dereceye imza attı.Erkekler 200 metrede eski Türkiye rekortmeni ve şampiyonu İzzet Safer, yılın ilk yarışında başarılı bir performans çizdi. İzzet, hem seçmede hem finalde 21.47 koştu. Seçmede Akın Özyürek 21.35, Kayhan Özer ise 21.41'lik dereceler yaptılar. 400 metre gençler şampiyonu İlyas Çanakçı ise seçmede 21.52 koştu.Kadınlar yüksek atlamada Buse Savaşkan 1.73'lük dereceyle yarışmayı kazanırken, 200 metrede Ecenaz Kara 24.88 koşarak en iyisini 25 saniyenin altına indirdi.

Olimpik Deneme yarışmalarının ikincisi, gelecek hafta sonu Eskişehir'de yapılacak.

Kaynak: DHA