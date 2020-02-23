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Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Olcan Adın, derbi maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Meler'in, Vedat Muriç'in düşürülmesine penaltı vermesi sonrası Olcan, "Penaltı? Komik" paylaşımında bulundu.

23.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:01
Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında Vedat Muriç, Marcao'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tartışmasız penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kruse de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu da bu penaltı kararına Twitter hesabından tepki gösterdi. Olcan, "Penaltı? Komik" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.


Haber Videosu

: Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi
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