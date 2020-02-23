Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Olcan Adın, derbi maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Meler'in, Vedat Muriç'in düşürülmesine penaltı vermesi sonrası Olcan, "Penaltı? Komik" paylaşımında bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında Vedat Muriç, Marcao'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tartışmasız penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kruse de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Olcan Adın da bu penaltı kararına Twitter hesabından tepki gösterdi. Olcan, "Penaltı? Komik" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.