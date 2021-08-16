Olaylı maçta kazanan Aslan! Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha ortasında saldırması damga vurdu. Yaşanan olayların ardından VAR kararıyla kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuya, sarı-kırmızılı taraftarlardan da büyük tepki vardı.