Olaylı maçta kazanan Aslan! Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha ortasında saldırması damga vurdu. Yaşanan olayların ardından VAR kararıyla kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuya, sarı-kırmızılı taraftarlardan da büyük tepki vardı.
Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazanırken saha içi olayları maçın önüne geçti.
MARCAO, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SALDIRDI
Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Diagne ve 45+2. dakikada penaltıdan Cicaldau kaydetti. Mücadelenin 61. dakikasında yaşananlar ise karşılaşmaya damga vurdu. Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Yaşanan olaylardan sonra karşılaşmada başka gol olmazken Galatasaray, Süper Lig'e 3 puanla başladı.