Olaylı maç sonrası G.Saray da topa girdi! Bu paylaşım ezeli rakipler arasında kriz çıkarır
Süper Lig'in 14. haftasında, 3 kırmızı kartın çıktığı ve hakem Bahattin Şimşek'in kararlarıyla damga vurduğu Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası Galatasaray, sosyal medya hesabından "Futbolda kapkara gece" notuyla siyah görsel paylaştı.
Süper Lig'in 14. haftasında, 3 kırmızı kartın çıktığı ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların konuşulduğu Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a sert müdahalesi sonrası oyundan atılmaması büyük tepki çekmişti. Sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Medipol Başakşehir'de Rafael, İrfan Can Kahveci ve teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görmüştü.
Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.
İşte o paylaşım;