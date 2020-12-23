Olaylı maç sonrası G.Saray da topa girdi! Bu paylaşım ezeli rakipler arasında kriz çıkarır
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Olaylı maç sonrası G.Saray da topa girdi! Bu paylaşım ezeli rakipler arasında kriz çıkarır

23.12.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:27

Süper Lig'in 14. haftasında, 3 kırmızı kartın çıktığı ve hakem Bahattin Şimşek'in kararlarıyla damga vurduğu Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası Galatasaray, sosyal medya hesabından "Futbolda kapkara gece" notuyla siyah görsel paylaştı.

Süper Lig'in 14. haftasında, 3 kırmızı kartın çıktığı ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların konuşulduğu Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a sert müdahalesi sonrası oyundan atılmaması büyük tepki çekmişti. Sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Medipol Başakşehir'de Rafael, İrfan Can Kahveci ve teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görmüştü.

Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

Olaylı maç sonrası G.Saray da topa girdi! Bu paylaşım ezeli rakipler arasında kriz çıkarır
Olaylı maç sonrası G.Saray da topa girdi! Bu paylaşım ezeli rakipler arasında kriz çıkarır
Haber Yorumları (16)
MURAT: sizin tarihiniz kapkara bir gecenin hesabını mı tutuyorsunuz?
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YORGUN: TÜRK FUTBOL TARİHİNE KARA BİR GÜN OLARAK GEÇECEKTİR. NE ACIDIR Kİ YİNE MALÛM TAKIM KAYRILMIŞTIR. AMA TFF BAŞKANI ONLARDAN. MGK ONLARIN EMRİNDE. KARARLARI BU YIL OTEL ODALARINDA DEĞİL, BAŞKA MEKANLARDA VERİYORLAR. NE DİYELİM. ALLAH GÖRÜYOR. İNŞALLAH BUNA SEBEP OLANLAR YAMULUR.
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TOSUN: Koyduk muuuu ohh ohh
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