Okyanus Kolejleri'nden basketbol ve voleybolda büyük başarı

İSTANBUL (DHA) -

Okyanus Kolejleri'nin genç erkekler basketbol ile genç kızlar voleybol takımları, İstanbul'da düzenlenen okul sporları turnuvalarında şampiyonluğa ulaştı.

2021-22 İstanbul Okul Sporları Basketbol Genç Erkek Finali'nde Özel Anakent Lisesi ile karşılaşan ve kadrosunu Anadolu Efes Genç (U18) Takımı'nın oluşturduğu Bahçeşehir Okyanus Koleji Basketbol Takımı, mücadeleden 62-56 galip ayrılarak İstanbul Şampiyonu oldu.

Öte yandan aynı turnuvanın erkek kategorisinde ise Avcılar Okyanus Koleji Genç Erkek A Voleybol Takımı da İstanbul 2'ncisi oldu.