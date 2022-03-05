Okullararası Tekvando Grup Müsabakaları Çankırı'da başladı

Çankırı'da düzenlenen 2021-2022 Okullararası Gençler Kız-Erkek Tekvando Grup Müsabakaları başladı.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, tekvando ailesini Çankırı'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Turnuvanın en güzel şekilde gerçekleştirilmesi temennisinde bulunan Ak, "Ülkemizin dört bir köşesinden 16 ilden sporcu, idareci, antrenör ve hakem olmak üzere yaklaşık 550 misafirimiz ilimize geldiniz. En yakın zamanda sağlıklı şekilde ailelerinize ve memleketlerinize dönmenizi temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından başlayan müsabakalara 409 sporcu katılıyor. Turnuva, 7 Mart'ta sona erecek.