Okul Sporları Satranç Turnuvası finalleri sona erdi
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Okul Sporları Satranç Turnuvası finalleri sona erdi

Okul Sporları Satranç Turnuvası finalleri sona erdi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Turnuvası finalleri sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Turnuvası finalleri sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 25 bin sporcunun katılımıyla 2-11 Nisan tarihlerinde il elemeleri, ?28-30 Mayıs tarihlerinde yarı final turnuvaları düzenlenen organizasyonun finalleri tamamlandı.

Hibrit (Karma) sistemle gerçekleştirilen turnuvanın finallerinde 51 ilden 320 sporcu yarıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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