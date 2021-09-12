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Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı

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Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra pek çok öğrencinin ayakkabısının çok eski olduğunu fark eden okul müdürü, onların bu ihtiyaçlarını karşılamak adına inşaatta çalışmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı. Duvar'ın haberine göre; Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan Ertan Çekiç, öğrencilerin pek çoğunun ayakkabısının çok eski olduğunu fark edince fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına amelelik yapmaya başladı.

128 ÖĞRENCİNİN AYAKKABI İHTİYACI KARŞILANACAK

İnşaat sahibi ve ustaların destekleriyle 128 öğrencinin ayakkabı ihtiyacının karşılanacağını belirten Çekiç, bu kararı alma sebebini "Öğrencilerimin fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Ben Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın ustalarıyla görüşerek, onların da desteğiyle bu kararı aldım." diyerek açıkladı.

"YEVMİYEMİZLE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE DESTEK OLACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Çekiç, "Ben amelelik, onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olana öğrencilerime destek olacağız. Ben bugünkü yevmiyemi, ustalar ise kendi yevmiyelerini okulumuzun öğrencilerine ayakkabı ihtiyacı olarak sağlayacağız. Edirne'de gerçekten eğitime destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün 1 kişi ile 2 öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanacak, biz 10 kişiyiz böyle olunca 20 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını bugünkü çalışmamızla karşılamış oluyoruz." dedi.

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