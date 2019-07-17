Okul kantinlerinde yeni dönem: Logosuz satış yapılamayacak

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "16 Eylül'den itibaren okul kantinlerinde 'Okul Gıdası' logosu olmayan hiçbir ürün satılamayacak. Buna rağmen kaçak olabilir yani logosu olmayan ürünün de kantinde satışı arz edilebilir. Orada da bizim çocuklarımız, gönüllü elçilerimiz olacak." dedi.