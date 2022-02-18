OKÜ, Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak - Haberler
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OKÜ, Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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OKÜ, Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig 2021-2022 Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig 2021-2022 Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 7-11 Mart tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ünilig 2021-2022 Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Üniversiteler 2. Liginde mücadele eden 71 Üniversite 8 ayrı grup şeklinde mücadele edecek. OKÜ'nün de içinde bulunduğu grupta Kilis 7 Aralık, Malatya İnönü, Mersin, Alanya Alladdin Keykubat, Karamanoğlu Mehmetbey, Kayseri Erciyes, Gaziantep, Kayseri Nuh Naci Yazgan, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri yer alacak.

7-11 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalar Karacaoğlan Yerleşkesi OKÜ Spor Kompleksi'nde, üniversitelerin kadın ve erkek takımlarının katılımıyla gerçekleşecek. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kayseri, Mart, Spor, Haberler

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