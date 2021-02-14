Adalesinde zorlanma tespit edilen Oğuzhan Özyakup sahalardan 15 gün uzak kalacak
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Adalesinde zorlanma tespit edilen Oğuzhan Özyakup sahalardan 15 gün uzak kalacak

14.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:13

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın cumartesi günkü antrenmanında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'la ilgili açıklama yaptı. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen milli futbolcu 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

15 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Oğuzhan Özyakup'un Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağına ise daha sonra yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.

Beşiktaş'ta; Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Rıdvan Yılmaz ve Francisco Montero sakatlıkları ve cezalı oluşları nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek diğer futbolcular oldu.

Adalesinde zorlanma tespit edilen Oğuzhan Özyakup sahalardan 15 gün uzak kalacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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