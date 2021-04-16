Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti

Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankaragücü karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti.

Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı

Ankaragücü karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti.

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan'ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan'ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti
Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Diego Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:37:38. #1.14#

title