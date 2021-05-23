Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim

Haberler.com - Haberler | Spor

Uzun yıllardır Beşiktaş'ın orta sahasında olan Oğuzhan Özyakup, şampiyonluk yolunda arka planda yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Oğuzhan, "Bizim tesisler içerisinde ne yaşadığımızı, maddi ve manevi ne zorluklar çektiğimizi göremiyorsunuz. Bunları şu ana kadar hiç dile getirmedim" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı orta sahası Oğuzhan Özyakup içini döktü. Sezonun tamamlanmasıyla rahatlayan Özyakup, arkada yaşanan sorunları açıkça dile getirdi.

İşte Oğuzhan'ın ifadeleri:

"NECİP PARASINI ÇOK KEZ ALAMADI"

"Bir sene boyunca maaş almadığım oldu. Necip hariç bu kadar uzun süre parasını almayan oyuncu yoktur. İstek geliyor erteleyelim. Sorun yok, Beşiktaş için yapıyorsun. Diğer taraftan da bir hafta sonra maçta ıslıklanıyorsun. Sonra 'Ben neler yapıyorum' diyorsun.

"FEDA SEZONUNDAN BURALARA"

Ben feda sezonunda geldim. Yavaş yavaş bir şeylere ulaşıldı. İki sene şampiyon olduk. Sonra yavaş yavaş o başladığımız yere dönmeye başladık. Ahmet Nur Çebi başkanımız çok zor dönemde geldi. Süreç iyi yönetildi. Biz de elimizi taşın altına koyacağız, koyduk da.

"BUNLARI BİLMİYORSUNUZ"

Bizim bu tesisler içerisinde ne yaşadığımızı, maç içerisinde neler yaşadığımızı, maddi ve manevi ne zorluklar çektiğimizi göremiyorsunuz. Bunları şu ana kadar hiç dile getirmedim."

Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim
Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor
Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor
Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak?
Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 14:39:05. #1.13#

title