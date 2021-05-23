Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim

Uzun yıllardır Beşiktaş'ın orta sahasında olan Oğuzhan Özyakup, şampiyonluk yolunda arka planda yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Oğuzhan, "Bizim tesisler içerisinde ne yaşadığımızı, maddi ve manevi ne zorluklar çektiğimizi göremiyorsunuz. Bunları şu ana kadar hiç dile getirmedim" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı orta sahası Oğuzhan Özyakup içini döktü. Sezonun tamamlanmasıyla rahatlayan Özyakup, arkada yaşanan sorunları açıkça dile getirdi.

İşte Oğuzhan'ın ifadeleri:

"NECİP PARASINI ÇOK KEZ ALAMADI"

"Bir sene boyunca maaş almadığım oldu. Necip hariç bu kadar uzun süre parasını almayan oyuncu yoktur. İstek geliyor erteleyelim. Sorun yok, Beşiktaş için yapıyorsun. Diğer taraftan da bir hafta sonra maçta ıslıklanıyorsun. Sonra 'Ben neler yapıyorum' diyorsun.

"FEDA SEZONUNDAN BURALARA"

Ben feda sezonunda geldim. Yavaş yavaş bir şeylere ulaşıldı. İki sene şampiyon olduk. Sonra yavaş yavaş o başladığımız yere dönmeye başladık. Ahmet Nur Çebi başkanımız çok zor dönemde geldi. Süreç iyi yönetildi. Biz de elimizi taşın altına koyacağız, koyduk da.

"BUNLARI BİLMİYORSUNUZ"

Bizim bu tesisler içerisinde ne yaşadığımızı, maç içerisinde neler yaşadığımızı, maddi ve manevi ne zorluklar çektiğimizi göremiyorsunuz. Bunları şu ana kadar hiç dile getirmedim."