Oğuzhan Özyakup 2 kez dalya diyecek

Beşiktaş'ta 9. sezonunu geçiren Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Oğuzhan Beşiktaş'ta ise toplamda 275 karşılaşmada forma giydi.

Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda transfer olan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'taki 9. sezonunu geçiren Oğuzhan, bugüne kadar takımıyla 275 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu mücadelelerde 31 gol atıp 57 de asist yapmıştı. Ligde ise 199 kez sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Alanyaspor mücadelesinde şans bulması halinde ikinci kez dalya diyecek. Bugüne kadar Beşiktaş'ta 199 lig maçında boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 38 de asit yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı